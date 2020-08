Sarebbe nuovamente finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, una delle coppie più chiacchierate del gossip che durante il lockdown per via del Coronavirus aveva ritrovato l’amore. A rivelare la nuova rottura tra l’influencer e il deejay alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, tra cui quella lanciata da Deianira Marzano, la quale avrebbe parlato con una persona vicina alla coppia. Sempre la Marzano, comunque, ha precisato che la separazione non è ancora ufficiale.

Tra la De Lellis e Damante, infatti, potrebbe esserci stato solo qualche litigio, anche se i due, molto attivi sui social, da qualche giorno non postano foto o storie insieme sul loro profilo. Cosa che, ovviamente, ha insospettito i fan. Ultimamente Giulia e Andrea, infatti, hanno pubblicato solo post riguardanti i reciproci impegni professionali. La coppia, tra l’altro, al momento si trova divisa: Giulia è insieme alla famiglia, mentre Andrea si trova in Sardegna per lavoro. Da parte dei due, comunque, finora nessuna conferma o smentita dell’indiscrezione. I “Damellis” saranno i nuovi Belen e Stefano De Martino, altra coppia tornata insieme di recente e ora di nuovo separata?

