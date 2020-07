Giulia De Lellis spaventa follower e annuncia su Instagram: “Devo operarmi”

“Devo operarmi”: è attraverso un video postato tra le stories del suo profilo Instagram che Giulia De Lellis ha fatto un annuncio, che ha ben presto gettato nello sconforto i suoi numerosi follower. A tranquillizzare i suoi fan, però, ci ha pensato la stessa ex Corteggiatrice di Uomini e Donne, specificando che non si tratta di “nulla di grave”. I follower più attenti, infatti, avevano notato la mancanza di video e foto sul profilo dell’influencer e avevano chiesto alla diretta interessata se fosse tutto ok. È stata la stessa De Lellis a chiarire ciò che era accaduto, postando un video tra le stories del suo profilo Instagram.

“Raga scusatemi per i capelli e per l’assenza, ma sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlo da un po’ e diciamo che poteva andare peggio – ha affermato l’influencer – Mi sono c*****a addosso tutto il giorno, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con l’operazione al naso. Dovrò fare non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti e cose di questo tipo. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio”. L’influencer che di recente è tornata a far coppia con il suo ex storico, Andrea Damante, ha poi aggiunto: “Non mi lamento, anzi. Come tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina. Dai. Adesso sono un po’ rinc*******a perché mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo e dolorosissimo. Mezza scioccata”.

