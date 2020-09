Giulia De Lellis mostra i segni dell’acne sui social: “Senza filtri e senza trucco, al naturale”

Si sa, gli influencer sono soliti postare sui social vari momenti della propria giornata, per condividere impegni e svaghi con i follower. Non sempre però le star del web hanno il coraggio di mostrarsi al naturale, senza filtri, e mettendo in bella mostra i propri difetti. Lo ha fatto invece Giulia De Lellis, che ha lanciato un messaggio all’insegna del “Body positive” ai suoi quasi 5 milioni di seguaci su Instagram.

L’influencer aveva già in passato rivelato di aver sofferto di acne, i cui segni sono ancora visibili sulla sua pelle. Per questo Giulia De Lellis questa volta ha deciso di mostrarsi in tutta la sua naturalezza, sfoggiando in uno scatto social un bel sorriso che non nasconde le imperfezioni della sua cute. Un modo per dire ai suoi follower: amatevi per come siete, senza farvi troppi complessi.

“Mi avete chiesto “Cosa intendi dire quando dici situazione pelle una tragedia?” Ecco, questo… intendo questo. (Senza filtri è una storia diversa… tutto)”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello pubblicando la Story su Instagram. Un messaggio positivo e coraggioso da parte della De Lellis, che in questi giorni è finita al centro del gossip per aver detto addio, per la seconda volta, allo storico fidanzato Andrea Damante.

Già un anno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva parlato della sua acne: “Come sapete non sono stata bene durante questa Fashion Week e – per via di antibiotico e cortisone – ho una pelle assurda. Voi continuate a dirmi che sono fantastica e che non è vero niente, ma ve l’ho detto tante volte: è merito dei filtri! Non pensate che io abbia una pelle perfetta. Ho avuto una bruttissima acne, la sto curando, sto migliorando, ma adesso vi faccio vedere come sono senza filtri. Non lasciatevi illudere sempre da quello che vedete. Io vivo serena lo stesso perché mi curerò, lo so che ci riuscirò, sarò bravissima”.

Il messaggio lanciato da Giulia De Lellis si lega a quelli di altre influencer, come Aurora Ramazzotti, che recentemente hanno postato sui social foto al naturale, senza paura di mostrare i propri problemi e difetti del viso. Uno scatto quello della figlia di Michelle Hunziker al quale Giulia De Lellis aveva risposto così, dimostrando di aver apprezzato il gesto: “Brava e complimenti ad Aurora – aveva scritto sul tema – che ha aperto questo argomento, io ne ho parlato a volte nelle stories, ma non ho avuto mai il coraggio di affrontarlo in maniera così intensa e seria”.

