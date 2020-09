Andrea Damante e la nuova fidanzata dopo Giulia De Lellis

Andrea Damante è furioso. La relazione con Giulia De Lellis è finita, per la seconda volta, e i rumors lo vedono già impegnato con una nuova ragazza, una certa Martina, che il dj avrebbe portato nei luoghi che frequentava con Giulia De Lellis. “Accanto a lui – si legge su Chi nella rubrica “Chicche di gossip” – in questi ultimi giorni è comparsa una certa Martina. I due sono stati sorpresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia”. Tutte chiacchiere secondo Damante. Sui social ha deciso infatti di rispondere alle voci che circolano sul suo conto.

“Questa volta – ha scritto Andrea Damante nelle stories Instagram – risparmiatevi tutta questa merd*… Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario … qui nessuno ha nessuno…anzi… quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto. Buongiorno”.

