Giulia De Lellis criticata su Rai 1 per il red carpet con l’acne

Da quando è arrivata a Venezia 77 con il volto al naturale, come mamma l’ha fatta, senza make-up a coprire l’acne, Giulia De Lellis è finita al centro di una nuova polemica, tra chi elogia la skin positive e chi invece lancia giudizi a raffica. L’influencer ha marciato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia senza curarsi dell’acne sul viso: il suo gesto cela un messaggio d’incoraggiamento a tutte quelle ragazze che, come lei, soffrono di questo problema. Eppure, per Costanza Rizzacasa d’Orsogna, ospite questo pomeriggio a Rai 1 durante il programma Oggi, la scelta della De Lellis non è stata molto apprezzata. “Se da casa una ragazza vede che il massimo dell’imperfezione sono i brufoli di Giulia De Lellis e le finte smagliature della Ferragni non passa un messaggio corretto”, ha spiegato, tirando in ballo anche la Ferragni che, qualche settimana fa, aveva pubblicato uno scatto su Instagram mettendo in risalto le smagliature sulle cosce (invogliando ad accettarsi così come si è, difetti inclusi).

Anche la giornalista Ester Viola era d’accordo con d’Orsogna: “Body positive con un guancia un po’ imperfetta? Facciamo passare altri messaggi”. Anche su Twitter gli utenti concordano con le giornaliste. C’è chi scrive: “Giulia De Lellis è una bellissima ragazza, ha un fisico perfetto, due brufoli non sono una tragedia e poi non è simbolo di niente dato che poi con una bella app rimuove tutto”.

