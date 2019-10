Giulia De Lellis, la nuova foto è da urlo: “Chic anche in lingerie”

Giulia De Lellis, la nuova foto in intimo fa impazzire i fan

Giulia De Lellis è tornata su Instagram con una nuova foto molto seducente, l’influencer si mostra in lingerie in una posa elegante e sensuale.

La compagna di Andrea Iannone si è presa una pausa dai social dopo gli impegni per la presentazione del libro “Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza“.

Giulia De Lellis ha pubblicato il suo primo libro in cui si apre e racconta la storia d’amore con il suo ex Andrea Damante, dall’inizio alla fine, soffermandosi in particolare sul “dettaglio” del tradimento subito.

“Facciamo l’amore ed è bellissimo. Siamo sudati, bagnati, affannati (…) Trasudo passione, e disincanto. Ho paura di scoppiare di vita. È incredibile. È intento. È finito. È venuto. Fisso il soffitto e non riesco a dire niente. Brava Giulia, tu sì che sai resistere alle tentazioni”, sono le frasi del libro diventate subito virali.

Il successo delle vendite ha reso il libro della ex concorrente del Grande Fratello Vip un bestseller, nelle classifiche ha battuto persino lo scrittore Stephen King.

Anche il suo account Instagram ha guadagnato follower, l’influencer romana ne conta quasi 5 milioni. Ad attrarre fan e like, però, non è solo la curiosità per la sua vita privata ma anche le foto sensuali che pubblica.

L’ultimo scatto è tra queste. Ad attirare cuoricini è stata la foto di Giulia De Lellis in lingerie. L’intimo in pizzo nero ha attirato l’attenzione dei suoi follower.

La foto è racchiude tanta sensualità ed eleganza. La collega Giulia Salemi commenta: “Chic anche in lingerie”.Un altro utente scrive: “Tu sei semplicemente meravigliosa”; “La mia autostima si sta perdendo”; “Ma quanto sei bella?”.

Potrebbero interessarti Sara Tommasi, le nuove dichiarazioni sul suo passato: “Mi davo a tutti, ho rischiato di morire” The Giornalisti, Tommaso Paradiso e Marco Rissa parlano della rottura La Regina Elisabetta e gli schiaffi in pubblico al nipote: “Non discutere con me, sono la Regina”

Giulia De Lellis debutta da attrice in una web serie | VIDEO

Giulia De Lellis contro Fedez: “La critica serve”

Giulia De Lellis struccata è un’altra persona