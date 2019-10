Giulia De Lellis protagonista di una web serie

È tutto vero: Giulia De Lellis diventa protagonista di una web serie che verrà trasmessa su WittyTv. È sulla cresta dell’onda, la giovanissima influencer di Ostia. Dopo l’inaspettato successo ottenuto con il suo libro Le corna stanno ben su tutto. Ma io stavo meglio senza, la 23enne romana è pronta a conquistare anche la tv. E non più davanti alle telecamere di Uomini e Donne.

No, Giulia De Lellis sta per lanciarsi in un’altra avventura. Anzi, due. Perché dopo essersi data alla “scrittura”, Giulia De Lellis si dedica alla tv. Nei giorni scorsi è stato annunciato un nuovo programma, che la giovanissima influencer condurrà con Gemma Galgani, veterana di Uomini e Donne over.

Ma non solo: Giulia De Lellis si lancia in una web serie divertente che andrà in onda dal prossimo 22 ottobre sul sito streaming dedicato ai programmi di Maria De Filippi. Sull’account Instagram di WittyTv è stato pubblicato un video di presentazione della serie. Il titolo è “Una vita in bianco” e Giulia De Lellis non sarà la sola protagonista.

Insieme a lei si muoveranno davanti alla telecamera anche Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. Nel primo trailer si vede Giulia De Lellis intenta a mettere del dentifricio sullo spazzolino, mentre riflette con chi la guarda al di là della telecamera sulla natura delle gelosia: “Secondo voi la gelosia quanto può rovinare un rapporto?”.

Poi l’inquadratura passa su un dialogo tra l’influencer e Ludovica Bizzagli: “Mai nominare gli ex“, dice Ludovica. Insomma, pare proprio che l’argomento della web serie sia quello degli amori problematici di un gruppo di giovanissimi.

Non resta che aspettare il 22 ottobre per godersi la serie tv in cui Giulia De Lellis debutta da attrice.

Intanto l’influencer, dopo il successo del libro, si sta godendo qualche giorno di relax lontano dall’Italia. Nelle ultime ore, come si vede dalle numerose stories che pubblica su Instagram, la giovane stella del web si trova a Singapore insieme al suo fidanzato Andrea Iannone. Anche da lì, però, non manca di comunicare ai suoi milioni di follower la bellissima notizia: dal 22 ottobre su WittyTv.