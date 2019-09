Giulia De Lellis contro Fedez sulla critica

Giulia De Lellis, a Roma, presenta il suo libro e coglie l’occasione per lanciare una frecciatina ai “rivali” Ferragnez, a Fedez, in particolare. La giovanissima influencer romana, infatti, ha parlato davanti a centinaia di fan arrivate per ascoltarla e risponde alla questione delicata delle critiche che, da quando ha pubblicato il libro, sta ricevendo soprattutto dal mondo intellettuale.

Il libro di Giulia De Lellis è già un cult: tutte le frasi virali

“Le critiche? Come regola esistenziale, da quando sono piccola, ho sempre visto il bello nel brutto. I problemi cerco di tenerli fuori dai social come nella vita”, ha risposto la influencer di Ostia a chi le chiedeva di rispondere ai tanti commenti mossi nei suoi confronti dopo l’uscita del suo libro.

“Non sono d’accordo con Fedez”, ha precisato la fashion blogger in riferimento a quanto detto dal rapper milanese sulle critiche al film della moglie Chiara Ferragni. “Serve, come servono i consigli delle persone che mi vogliono bene. Fanno bagaglio d’esperienza: io sono a favore della critica. Magari posso non condividerla, ma la rispetto”, ha continuato Giulia De Lellis.

Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)

E sempre parlando dei Ferragnez, Giulia De Lellis cerca di smorzare l’idea di rivalità tra le due influencer che negli ultimi mesi riempie i giornali di gossip. A proposito di Chiara Ferragni Unposted – il film della fashion blogger di Cremona presentato alla mostra del Cinema di Venezia, un vero successo ai botteghini – Giulia De Lellis ammette di non aver avuto modo ancora di vederlo.

Potrebbero interessarti Ilary Blasi come Chiara Ferragni: il mistero della pizza che si rigenera Michelle Hunziker su Aurora Ramazzotti e il fidanzato: “Troppo teneri insieme”. E la figlia risponde Verissimo, Paola Perego racconta il suo dramma: “Ero in macchina e non entrava aria”

“Se ci sarà occasione non mancherò di farlo”, ha detto De Lellis senza troppo entusiasmo. A questo punto è stata la stessa influencer, pungolata dalle fan, a parlare della possibilità che anche la sua vita finisca sul grande schermo. “Un film su di me non è mai stato nei miei pensieri, ma mai dire mai. Il libro era un’incognita, ed è stato un successo. E quando ho iniziato a usare Instagram non sapevo fare nulla: adesso ho quattro milioni virgola duecentomila follower”, ha precisato l’influencer di Ostia.

Giulia De Lellis sul tradimento di Damante: “Così ho scoperto di avere le corna”