Fedez scomparso da Instagram: cosa c’è dietro?

Fedez è lontano da Chiara Ferragni da ormai dieci giorni, da quando cioè ha annunciato la pausa temporanea da Instagram per via di un progetto di lavoro a cui sta prendendo parte insieme a Luis Sal: ma ora sembra davvero scomparso.

I due infatti starebbero partecipando insieme al programma Celebrity Hunted, che andrà in onda su Amazon Prime.

In questi giorni Chiara Ferragni non ha smesso di ricordare quanto stia soffrendo la lontananza di Fedez, che manca moltissimo alla influencer da quando è scomparso anche da Instagram.

Fedez manca anche ai fan, considerato che le storie della coppia insieme al figlio Leone Lucia sono un must per tutti i follower di Chiara Ferragni, che seguono con attenzione le avventure dei Ferragnez.

Svelato il mistero della sua assenza, ovvero la partecipazione al programma, viene da chiedersi però se non ci sia altro che bolle in pentola, perché tutti si aspettavano che Fedez, prima o poi, si sarebbe fatto sentire, almeno attraverso il profilo social della moglie Chiara Ferragni.

Il suo ultimo post risale al 22 settembre scorso, dieci giorni fa, quando scrisse: “Ciao social, non ci si vede per un po“, in una storia che lo ritraeva con l’amico Luis Sal.

In molti si stanno preoccupando.

In particolare, a commento dell’ultima foto che Ferragni posta sul social, un fan commenta:

“Ma Fedez e Luis sono andati a fare Pechino Express?”, commenta qualcuno.

“Chiara ma Federico?? È sparito dai social ci stiamo preoccupando”.

Fedez e Luis Sal parteciperanno al reality Celebrity Hunted