Ultimo aggiornamento ore 13:15
Gossip
Gossip

Fedez: “A Sanremo Chiara Ferragni e il suo team mi hanno trattato da lebbroso. Il Pandorogate? L’idea del milione è stata mia”

Immagine di copertina

Continuano le rivelazioni del cantante contenute nel suo libro

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Continuano le rivelazioni di Fedez non solo sul matrimonio con Chiara Ferragni, ma anche su quanto accaduto a Sanremo 2023, dopo il famoso bacio con Rosa Chemical. Nel suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, infatti, il rapper ammette per la prima volta, così come d’altronde confermato di recente dal collega, che il bacio tra i due era concordato. Il cantante non pensava che questo avrebbe destato scandalo e fa capire che sul palco dell’Ariston sarebbe dovuto esserci lui e non la sua ex moglie: “Per me quel palco è sinonimo di musica: pensavo che la priorità, nella nostra coppia, sarebbe dovuta essere la mia in quanto cantante. È il mio lavoro, il mio ambito, il lavoro di Chiara non è presentare. Insomma, più o meno consciamente, me la vivevo male”. Poi rivela di aver avuto un chiarimento in camerino con l’influencer e il suo team in cui si è sentito trattato “da lebbroso”: “Quella notte sono rimasto in giro. Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene. Ero uscito di testa, lì è arrivato il burnout più totale”.

Fedez, poi, parla del Pandorogate e rivela di essere stato lui a convincere la moglie a donare un milione di euro dopo lo scandalo Balocco. “A non volere in casa quel milione di euro sono stato io. Le ho detto: trova il modo, ma questi soldi qui non li voglio” scrive Fedez nel libro che poi accusa l’ex moglie di aver “delegato troppo” e di non aver compreso la gravità della vicenda: “Ho dovuto subire la gestione di un problema che era anche mio”. Il cantante, comunque, conclude: “Auguro a Chiara un futuro luminoso e felice, soprattutto per i miei figli, perché meritano di crescere in un ambiente sano”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
