Continuano le rivelazioni di Fedez non solo sul matrimonio con Chiara Ferragni, ma anche su quanto accaduto a Sanremo 2023, dopo il famoso bacio con Rosa Chemical. Nel suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, infatti, il rapper ammette per la prima volta, così come d’altronde confermato di recente dal collega, che il bacio tra i due era concordato. Il cantante non pensava che questo avrebbe destato scandalo e fa capire che sul palco dell’Ariston sarebbe dovuto esserci lui e non la sua ex moglie: “Per me quel palco è sinonimo di musica: pensavo che la priorità, nella nostra coppia, sarebbe dovuta essere la mia in quanto cantante. È il mio lavoro, il mio ambito, il lavoro di Chiara non è presentare. Insomma, più o meno consciamente, me la vivevo male”. Poi rivela di aver avuto un chiarimento in camerino con l’influencer e il suo team in cui si è sentito trattato “da lebbroso”: “Quella notte sono rimasto in giro. Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene. Ero uscito di testa, lì è arrivato il burnout più totale”.

Fedez, poi, parla del Pandorogate e rivela di essere stato lui a convincere la moglie a donare un milione di euro dopo lo scandalo Balocco. “A non volere in casa quel milione di euro sono stato io. Le ho detto: trova il modo, ma questi soldi qui non li voglio” scrive Fedez nel libro che poi accusa l’ex moglie di aver “delegato troppo” e di non aver compreso la gravità della vicenda: “Ho dovuto subire la gestione di un problema che era anche mio”. Il cantante, comunque, conclude: “Auguro a Chiara un futuro luminoso e felice, soprattutto per i miei figli, perché meritano di crescere in un ambiente sano”.