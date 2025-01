La reazione di Fedez dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Sarà Sanremo e la presunta amante

La reazione di Fedez dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha lanciato delle indiscrezioni pesantissime sul conto di Fedez con il cantante che, al momento, non ha ancora ufficialmente commentato quanto dichiarato dall’ex paparazzo.

Nel corso del suo programma su Youtube, Falsissimo, infatti, Corona ha affermato che il rapper avrebbe avuto un’amante per tutto il periodo in cui è stato sposato con Chiara Ferragni.

L’ex paparazzo, inoltre, ha raccontato il retroscena di ciò che sarebbe accaduto a Fedez prima di Sarà Sanremo, il programma in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 19 dicembre nel corso del quale sono stati rivelati i titoli dei brani in gara alla kermesse musicale, durante il quale il rapper era apparso non a suo agio e con l’aria spaesata facendo preoccupare i suoi fan.

Secondo quanto rivelato da Corona, Fedez avrebbe assunto un potente sedativo e inviato una lettera d’addio ai figli nel caso fosse successo qualcosa.

Ma come ha reagito il cantante alle indiscrezioni lanciate dall’ex paparazzo? Come detto non ha ufficialmente commentato. È stato l’inviato della Rai Domenico Marocchi, però, a fornire qualche indicazione in più sul cantante.

Nel corso de La Volta Buona, infatti, il giornalista ha rivelato che Fedez “era a Sanremo e ha provato. Le persone che c’erano hanno che era molto, molto rilassato e tranquillo e che stava in ottime condizioni, ha cantato anche discretamente la sua canzone, Battito. Se ha cantato la cover di Masini? No, quella non l’ha provata”.