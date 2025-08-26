Icona app
Home » Gossip
Gossip

Fedez prende in giro Giovanni Tronchetti Provera? La replica del rapper: “Era solo un ca**o di filtro”

Il cantante smentisce riferimenti al nuovo compagno della sua ex moglie

di Niccolò Di Francesco
Fedez smentisce di aver voluto prendere in giro Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo compagno della sua ex moglie Chiara Ferragni. Nelle scorse ore, infatti, il rapper aveva condiviso tra le stories del suo profilo Instagram una foto che a molti utenti, e non solo, era sembrata una presa in giro nei confronti di Tronchetti Provera. Il cantante ha infatti condiviso un video che lo ritrae insieme alla sua compagna Giulia Honegger con la didascalia: “L’amore è cieco”. Nel filmato il cantante si è mostrato con un filtro particolare che ha modificato i tratti del suo volto e la dentatura. Un dettaglio che, secondo numerosi utenti, nasconde in realtà una presa in giro alla fisicità di Tronchetti Provera. Circostanza, però, smentita nelle ore successive dallo stesso Fedez che ha scritto sui social: “No, non era riferito a nessuno. Era solo un cazzo di filtro”.

Il video di Fedez aveva sollevato numerose polemiche tra i follower ma anche tra alcuni giornalisti come Giuseppe Candela che aveva scritto sul suo profilo X: “La presa in giro di Tronchetti Provera e della sua fisicità. Lo ribadisco, la Ferragni, che pure avrà fatto i suoi errori, si è salvata”. La vicenda era stata commentata anche da Selvaggia Lucarelli: “Già prende per il c**o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: ma lui pensa di essere figo? È già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muro come un pesce, vedo. È tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
