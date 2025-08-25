Fedez prende in giro Tronchetti Provera? Selvaggia Lucarelli: “Invidioso e poveretto”

Fa discutere la presunta presa in giro di Fedez a Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, ha condiviso un video che lo ritrae insieme alla sua compagna Giulia Honegger con la didascalia: “L’amore è cieco”. Nel filmato il cantante si è mostrato con un filtro particolare che ha modificato i tratti del suo volto e la dentatura. Un dettaglio che, secondo numerosi utenti, nasconde in realtà una presa in giro alla fisicità di Tronchetti Provera. Il tutto arriva poche ore dopo l’ufficializzazione della relazione da parte di Chiara Ferragni che per la prima volta ha condiviso sui suoi social una foto che la ritrae insieme al nuovo compagno.

Sull’argomento è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che sui social ha commentato: “Già prende per il c**o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: ma lui pensa di essere figo? È già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muro come un pesce, vedo. È tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui”. Anche il giornalista Giuseppe Candela si era espresso sull’argomento scrivendo sul suo profilo X: “La presa in giro di Tronchetti Provera e della sua fisicità. Lo ribadisco, la Ferragni, che pure avrà fatto i suoi errori, si è salvata”.