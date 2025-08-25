Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:24
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Fedez prende in giro Tronchetti Provera? Selvaggia Lucarelli: “Invidioso e poveretto”

Immagine di copertina

La giornalista: "Già finita la recita da vittimino a Sanremo, è tornato il Falena di sempre"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Fa discutere la presunta presa in giro di Fedez a Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, ha condiviso un video che lo ritrae insieme alla sua compagna Giulia Honegger con la didascalia: “L’amore è cieco”. Nel filmato il cantante si è mostrato con un filtro particolare che ha modificato i tratti del suo volto e la dentatura. Un dettaglio che, secondo numerosi utenti, nasconde in realtà una presa in giro alla fisicità di Tronchetti Provera. Il tutto arriva poche ore dopo l’ufficializzazione della relazione da parte di Chiara Ferragni che per la prima volta ha condiviso sui suoi social una foto che la ritrae insieme al nuovo compagno.

selvaggia lucarelli fedez

Sull’argomento è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che sui social ha commentato: “Già prende per il c**o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: ma lui pensa di essere figo? È già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muro come un pesce, vedo. È tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui”. Anche il giornalista Giuseppe Candela si era espresso sull’argomento scrivendo sul suo profilo X: “La presa in giro di Tronchetti Provera e della sua fisicità. Lo ribadisco, la Ferragni, che pure avrà fatto i suoi errori, si è salvata”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Fedez prende in giro Tronchetti Provera? La smorfia sui social e il messaggio sospetto: "L'amore è cieco"
Gossip / Elenoire Casalegno: "Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi"
Gossip / I Me contro Te annullano il loro matrimonio, l'annuncio ai fan: "Tutto rimandato al 2026"
Ti potrebbe interessare
Gossip / Fedez prende in giro Tronchetti Provera? La smorfia sui social e il messaggio sospetto: "L'amore è cieco"
Gossip / Elenoire Casalegno: "Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi"
Gossip / I Me contro Te annullano il loro matrimonio, l'annuncio ai fan: "Tutto rimandato al 2026"
Gossip / L'outfit di Diletta Leotta per il compleanno della figlia scatena le polemiche
Gossip / Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? L’indiscrezione: “Incontri e strani movimenti con Alvise Rigo”
Gossip / Il video senza filtri di Clizia Incorvaia: “La gravidanza e la depressione post partum hanno cambiato il mio corpo”
Gossip / Chiara Ferragni cerca il rilancio cambiando agenzia di comunicazione
Gossip / Raoul Bova registra il marchio "occhi spaccanti", la provocazione di Corona
Gossip / Raoul Bova deposita il marchio "occhi spaccanti" per fermare la diffusione dell'audio
Gossip / Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi, l’accordo prematrimoniale in caso di divorzio
Ricerca