Il rapper ha condiviso un video che ha scatenato la polemica

Mentre Chiara Ferragni ha ufficializzato la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, pubblicando per la prima volta una loro foto sul suo profilo Instagram, Fedez lancia un messaggio criptico sui social che, a molti utenti, è sembrata una presa in giro nei confronti del nuovo compagno della sua ex moglie. Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, il rapper ha condiviso un video che lo ritrae insieme alla sua compagna Giulia Honegger con la didascalia: “L’amore è cieco”. Nel filmato il cantante si è mostrato con un filtro particolare che ha modificato i tratti del suo volto e la dentatura. Un dettaglio che, secondo numerosi utenti, nasconde in realtà una presa in giro alla fisicità di Tronchetti Provera. “La presa in giro di Tronchetti Provera e della sua fisicità. Lo ribadisco, la Ferragni, che pure avrà fatto i suoi errori, si è salvata” ha scritto il giornalista Giuseppe Candela sul suo profilo X.

Quando scopri che la tua ex si è fidanzata e ha pubblicato sui social la foto innamoratissima insieme col suo nuovo amore.#Fedez #chiaraferragni pic.twitter.com/vqxdBJOzdG — Pietro Diomede (@PDUmorista) August 25, 2025

Diversi mesa fa, Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter parlò di un Fedez “molto agitato per la relazione della moglie con Tronchetti Provera”. La giornalista, inoltre, aggiungeva che il rapper “chiede da tempo in giro se sia vero che lei è incinta“. Non sarebbe un caso, quindi, che “la pianta infestante”, ovvero Corona, “in alcuni dei suoi video, si sia accanita su Tronchetti Provera dicendo che è un cesso, deridendolo, prevedendo gravidanze”. L’intento, quindi, sarebbe stato quello di creare “problemi alla nuova coppia Ferragni/Tronchetti, ben sapendo che la nuova coppia ha alcuni ostacoli di ‘accettazione della relazione da parte di un pezzo della famiglia di lui’ da affrontare”.

Pubblicamente, Fedez si era limitato a parlare di Giovanni Tronchetti Provera in una sola occasione. Ospite de La Zanzara, infatti, il cantante aveva dichiarato: “Spero mi arrivino delle gomme a Natale, un cadeau”. Il riferimento era ovviamente alla Pirelli, la multinazionale che produce pneumatici, il cui Ceo è Marco Tronchetti Provera, papà di Giovanni.