La profezia di Corona: “Chiara Ferragni e Tronchetti Provera annunceranno di aspettare un bambino”

La profezia di Corona su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Secondo Fabrizio Corona entro aprile 2025 Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera annunceranno di aspettare un bambino.

Ospite del podcast Gurulandia, l’ex paparazzo ha dichiarato: “Come avete visto adesso Chiara sta con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo Fedez adesso sta con lui. Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data”.

“Entro aprile del 2025 – ha affermato Corona – Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino. Aprile 2025. Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, è non mi rimangio nulla”.

Fabrizio Corona, poi, ha aggiunto qualche dettaglio in più sulla coppia: “Sapete come lo chiama lei in privato? Non Giovanni, non Giò, non ‘il mio fidanzato’, lei dice ‘il mio compagno’, nel senso ‘il mio compagno di vita’, la sua vita nuova, a un anno dalla tragedia…”. L’ex paparazzo, poi, ha concluso augurando all’influencer “tanta felicità perché se la merita”.

Nel frattempo l’imprenditrice digitale è finita nel mirino del web per aver pubblicato sul suo profilo Instagram uno screenshot di una chat con il figlio Leone.

“Ciao sono Leone. Siamo arrivati la Vitto (Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni ndr) dorme, tutto bene. Stiamo andando in albergo” si legge nella foto con l’influencer che ha così commentato: “Il mio bimbo sta diventando grande”.

Una decisione, quella di pubblicare un estratto di una chat privata con il figlio, che è stata duramente criticata da numerosi follower.