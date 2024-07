Chiara Ferragni a cena con Tony Effe, arriva la vendetta di Fedez: il rapper paparazzato con Taylor Mega

Fedez paparazzato con Taylor Mega, l’ex di Tony Effe

La vendetta è un piatto che va servito freddo: è quanto deve aver pensato Fedez, il quale è stato paparazzato con Taylor Mega, modella e influencer nonché ex fidanzata del rapper Tony Effe, a sua volta fotografato di recente con Chiara Ferragni.

A pubblicare le foto in esclusiva è il settimanale Chi, secondo cui il cantante è stato fotografato a Milano mentre era in compagnia, oltre che di Taylor Mega, di Leonardo Maria Del Vecchio e della moglie di quest’ultimo, Jessica Michel Serfaty.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

“Sarà un caso o vogliono metterci il carico? Nelle foto esclusive vediamo Fedez intento a godersi la dolce vita notturna meneghina in compagnia di una coppia di amici e di una bionda, che però non è la modella francese Garance Authié… – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – È invece Taylor Mega, ossia la ex del rapper Tony Effe, che di Fedez era amico e ora lo è molto ma molto meno, e che tre settimane fa avevamo fotografato mentre faceva serata con Chiara Ferragni. In questa occasione, Fedez e Taylor non sono da soli, come non era un’uscita a due quella di Chiara e Tony”.

Dopo le foto si era parlato a lungo di una possibile relazione tra l’influencer e il cantante: ad alimentare i rumors anche una storia di Taylor Mega, ex del cantante, che in una storia su Instagram ha scritto “Sentiti ridicola” che a molti è sembrata una parafrasi del “pensati libera” mostrato dalla Ferragni a Sanremo.