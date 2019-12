Fedez nudo, Chiara Ferragni pubblica su Instagram la foto vietata ai minori di 18 anni

Fedez nudo, Chiara Ferragni pubblica la foto su Instagram

Fedez nudo, Chiara Ferragni pubblica su Instagram. In vacanza sulle Dolomiti, Chiara Ferragni e Fedez hanno realizzato una foto che li ritrae allo specchio senza veli.

La foto è vietata ai minori di 18 anni, scrive l’influencer. Un selfie allo specchio della fashion blogger immortala il marito come mamma lo ha fatto con il lato B coperto solo dal bollino VM18.

“Always photobombing my pics”, l’accusa scherzosamente rivolta dalla Ferragni a Fedez, colpevole di “infilarsi” sempre nelle foto social della mogliettina.

Neanche a dirlo la foto ha riscosso un grandissimo successo, ma anche qualche piccola delusione tra le fan al femminile: “Perché vietato ai minori di 18 anni? È solo un cu**tto”.

Per gli uomini invece inevitabili le richieste: “Senza offesa per Fedez, ma preferiamo te”, commentano rivolgendosi a Chiara Ferragni.

Come raccontano le numerose foto e le stories sui social i Ferragnez in questi giorni stanno passando le vacanze di Natale con il piccolo Leone sulle Dolomiti, a Madonna di Campiglio, in un albergo extralusso, il Lefay Resort & Spa Dolomiti.

Non è la prima foto a far discutere in questa vacanza: qualche giorno fa i Ferragnez erano apparsi senza vestiti nella vasca da bagno dell’hotel dove stanno trascorrendo le loro ferie.

Tuttavia, l’immagine, pubblicata sul profilo Instagram di entrambi, ha suscitato più di un interrogativo ai follower della coppia. In molti, infatti, si sono chiesti chi ci fosse dietro l’obiettivo della camera. Anche perché aguzzando la vista si può intravedere nel riflesso dello specchio posto in fondo alla camera, la sagoma di un uomo che sta scattando la foto.

