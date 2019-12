La foto di Chiara Ferragni e Fedez nella vasca da bagno, i fan si chiedono: “Chi c’era dietro l’obiettivo?”

In vacanza sulle Dolomiti, Chiara Ferragni e Fedez hanno realizzato una foto che li ritrae senza vestiti nella vasca da bagno dell’hotel dove stanno trascorrendo le loro ferie.

Tuttavia, l’immagine, pubblicata sul profilo Instagram di entrambi, ha suscitato più di un interrogativo ai follower della coppia.

In molti, infatti, si sono chiesti chi ci fosse dietro l’obiettivo della camera.

Anche perché aguzzando la vista si può intravedere nel riflesso dello specchio posto in fondo alla camera, la sagoma di un uomo che sta scattando la foto.

A svelare l’arcano, in realtà, è stata la stessa Chiara Ferragni, la quale, nella didascalia della foto “incriminata” ha scritto: “Pensa al massaggiatore che ha dovuto scattare questa foto per noi”.

La coppia ha anche scattato altre immagini nella vasca, che sono state postate sul profilo di Fedez.

In questi altri scatti, i due sono ritratti in primo piano, ma se in una foto sorridono entrambi all’obiettivo, in un’altra il rapper mostra il suo lato più ironico, proponendo una smorfia di stupore nei confronti del fisico della moglie.

Potrebbero interessarti Il nuovo lavoro di Sara Tommasi: torna a Terni e apre una panetteria Il video-sfogo di Sgarbi: “Negli aeroporti ci sono regole di m***, avete rotto i cog***” Cecilia Rodriguez, la rivelazione: “È iniziato tutto a casa di Fabrizio Corona”

Leggi anche:

Chiara Ferragni in lacrime: “Ho subito due perdite pesanti”