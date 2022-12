Fedez torna a parlare della sua malattia: “Sto seguendo le cure necessarie. Con Chiara nessun reality”

Fedez torna a parlare della sua malattia e del rapporto con Chiara Ferragni

Fedez torna a parlare della sua malattia, ma anche del rapporto con la moglie Chiara Ferragni e delle critiche a cui sono entrambi continuamente sottoposti.

Intervistato dal Corriere della Sera per presentare l’edizione speciale di Lol Xmas Special in onda su Prime Video il 19 dicembre, il rapper, a proposito della malattia che lo ha colpito nei mesi scorsi ha dichiarato: “Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene”.

A chi critica lui e sua moglie Chiara Ferragni per aver trasformato la loro vita in un reality show permanente, Fedez risponde: “Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente”.

E sulle tante attività parallele, che rischiano di offuscare il suo impegno con la musica, il rapper è perentorio: “È un problema che non mi pongo, altrimenti non farei quello che faccio”.