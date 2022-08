Fedez torna a parlare della malattia che lo ha colpito e costretto ad un intervento chirurgico nei mesi scorsi. Rispondendo ad alcune domande dei follower sui social, il cantante ha svelato come sia cambiata la sua vita dopo l’operazione di marzo, per la rimozione del tumore al pancreas. Per fortuna tutto è andato bene e ora Fedez si sta godendo le vacanze a Ibiza insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai suoi bambini Leone e Vittoria. “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”, ha spiegato il rapper rispondendo ai fan. Abitudini alimentari e di vita che giocoforza sono dovute mutare.

Il cantante è poi entrato nel dettaglio: “Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”. Nel corso di questo dialogo con i follower, Fedez ha anche parlato delle polemiche per la foto sull’orlo di un precipizio in Spagna insieme alla moglie. Uno scatto che aveva scatenato aspre critiche, visto che solo pochi giorni prima un ragazzo era morto precipitando in un dirupo in Veneto per recuperare il cellulare della fidanzata: “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per questo tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza. Non vedo quale sia il problema”.