Foto sul precipizio a Ibiza, Fedez: “Non vedo il problema”

Fedez e Chiara Ferragni si sono pentiti per la foto su un precipizio a Ibiza? “Assolutamente no. Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, non vedo dove sia il problema”. Fedez, dal suo profilo Instagram, risponde alle domande dei follower sulla foto che, qualche giorno fa, ha scatenato polemiche. Il rapper e la moglie hanno posato per uno scatto durante un’escursione, seduti su una roccia in posizione ‘suggestiva’.

“Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto”, aveva scritto uno degli utenti che hanno commentato negativamente il reel apparso l’altro ieri su Instagram. Il riferimento è alla morte del 30enne Andrea Mazzetto, precipitato da uno sperone di roccia mentre tentava di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza).