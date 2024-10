Fabrizio Corona: “Fedez e Chiara Ferragni avevano fatto pace”

Fabrizio Corona lancia nuove indiscrezioni su Fedez e Chiara Ferragni: dal loro rapporto, terminato poi con la separazione, a una presunta amante che il cantante avrebbe da ben cinque anni.

Ospite del podcast Gurulandia, l’ex paparazzo ha rivelato che il rapper avrebbe un’amante da cinque anni, la quale, però, non vorrebbe impegnarsi con lui perché già fidanzata.

“Ha una relazione da cinque anni, con una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una vera relazione perché lei è fidanzata. Ha questa donna fissa nel cervello da cinque anni. Lui vorrebbe renderla la sua donna, ma lei ha un compagno” ha dichiarato Corona.

Poi parla della bolla di “favole” che i Ferragnez, a suo avviso, avevano costruito: “Lei che racconta le fiabe ai figli, lui che non esce e sta solo con i bambini. Si crea un nucleo a parte a Muschio Selvaggio, dove lui aveva un appartamento e nei momenti in cui usciva dalla bolla di quella vita che non esisteva… lui esce dalla bolla e tradisce. In un tradimento ha conosciuto una ragazza fidanzata, che potrebbe essere il suo punto di riferimento perché è una ragazza alla sua altezza. Ma poi lui torna sempre nella bolla fake che gli dà sicurezze. Adesso la bolla è scoppiata, lui vuole questa donna, che non lascia il fidanzato”.

L’ex fotografo, quindi, aggiunge: “Lui ha sempre tradito Chiara. Ma erano tradimenti fuori dalla bolla più che coppia aperta. Loro infatti non erano coppia aperta. Però Chiara e Fedez hanno vissuto dei momenti d’amore vero bellissimi”.

Fabrizio Corona, però, sottolinea anche che la storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è stata vera e sincera: “Chiara e Federico nonostante tutto si sono amati, hanno due figli e hanno condiviso molte cose insieme, tra cui anche la malattia. Perché lei c’è stata per la malattia. Il passo migliore che potrebbero fare adesso è fare pace davvero. Non dico tornare insieme come coppia, ma farsi vedere insieme e stare con i figli, condividere dei momenti, passare le feste insieme, festeggiare il Natale uniti. Solo così si potrebbero salvare”.

Poi rivela che i due si stavano riavvicinando per il bene dei figli: “E adesso vi dico una cosa su loro due che nessuno sa. Federico e Chiara frequentano uno psicologo perché sono genitori e questa è una cosa che fa loro onore. Nell’ultimo periodo si sono rivisti avevano provato a fare pace. Chiara è andata a casa di Federico per la prima volta a giocare con i bambini e quando vanno dallo psicologo ritornano ad avere quei momenti belli che avevano prima. Poi purtroppo Fedez ha il suo carattere e ha rovinato tutto”.

Tutto si è di nuovo rotto quando Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni: “Quando hanno dato il tapiro a Chiara Ferragni, lei era allegra, sorridente, scherzosa e serena, ha fatto battute sulla coppia aperta, si sta tirando su. Le hanno chiesto se conoscesse Alex Cologno e Christian Rosiello e se portavano i bambini a scuola. Lei ha detto di no e ha detto che non li conosceva. Lì Federico è tornato bambino, si è arrabbiato, l’ha attaccata e hanno litigato. Lui ha detto: ‘Mi fai del male mi vuoi distruggere e mi fai passare come una me**a’. E lì ha distrutto tutto il percorso per la pace. Quindi siamo punto e a capo”.