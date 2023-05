Fabrizio Corona torna a parlare di Luis Sal e rivela: “Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato”

Fabrizio Corona parla di Luis Sal e rivela: “I Ferragnez mi hanno querelato”

Fedez torna a parlare di Luis e Sal, ma anche di Fedez e Chiara Ferragni rivelando di essere stato querelato dalla coppia.

Ospite del podcast Gurulandia, l’ex paparazzo ha dichiarato: “A fine maggio ho un processo a Milano perché Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato e quindi sarò con loro in tribunale. Questo perché ho dato loro degli ebeti. Sì, in una storia di Instagram, quando ero in bagno e ho tirato lo sciacquone”.

Corona, poi, ha dichiarato di avere un profilo falso con il quale segue circa 800 persone: “Quelle che contano, per capire come fanno comunicazione. Li guardo per studiare e capire cosa fanno”.

“Dopo il boom di Sanremo hanno pubblicizzato la nuova stagione di The Ferragnez – ha dichiarato l’ex paparazzo tornando a parlare di Fedez e Chiara Ferragni – Sì, l’hanno lanciata adesso dicendo che racconteranno la verità su ciò che è successo a Sanremo, ma credo proprio che non lo faranno”.

“Di certo dopo il Festival lui è caduto in un silenzio. Io non entro nei dettagli che ho già una denuncia. Però è sparito Luis Sal dal podcast. Anche Striscia la Notizia ha cercato di capire. C’è qualcosa che non va. Il mio pensiero è che è successo qualcosa”.

Fabrizio Corona, però, non ha voluto aggiunge altro “perché i tempi sono cambiati e se trovassi uno scoop non avrebbe più mercato. Se anche uno facesse delle foto sarebbero impubblicabili e lo sforzo lavorativo non sarebbe parificato al riscontro economico. Ma poi che cavolo me ne frega a me di Fedez e Luis Sal ragazzi. Il mercato dei paparazzi è quasi morto, il mondo è cambiato. Ma la colpa non è dei social, ma di questo politically correct”.