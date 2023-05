Corona contro Sophie Codegoni: “Si è fatta il filler mentre era incinta”

Fabrizio Corona attacca Sophie Codegoni: l’ex paparazzo, infatti, ha rivelato che l’influencer si sarebbe fatta il filler mentre era incinta.

L’ex Tronista di Uomini e Donne, che venerdì scorso ha dato alla luce la sua primogenita, Céline Blue, frutto dell’amore con Alessandro Basciano, è finita nel mirino di Corona a causa delle sue labbra.

L’ex paparazzo, infatti, ha scritto su Telegram: “Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie Ig abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un’iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici”.

“Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia, non trova freni neanche davanti la salute di un figlio (il filler è sconsigliatissimo durante l’allattamento). Un figlio che oggi porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby”.

Pochi giorni fa, sempre su Telegram, Fabrizio Corona aveva pubblicato una foto di Diletta Leotta al mare accusandola di modificare le sue foto.

“La showgirl e conduttrice più famosa d’Italia – aveva scritto l’ex paparazzo – sui social si mostra sempre perfetta, senza cellulite, senza imperfezioni. Abbiamo scoperto che è abile con i filtri e Photoshop invece di mostrarsi per come si è”.

Nel suo post Fabrizio Corona affermava ancora: “Nonostante il quinto mese di gravidanza, Diletta Leotta su Instagram appare sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare o allo stadio” ha scritto Fabrizio Corona postando la foto “rubata” della giornalista in costume.

“L’abbiamo acchiappata con Loris Karius ad Ibizia. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso in eccesso, su Instagram non c’è. Ricordatevi: Instagram non è la realtà”.

Un commento, quello dell’ex paparazzo, che aveva sollevato diverse polemiche con numerosi utenti che avevano accusato Corona di body shaming.