Fabrizio Corona attacca Diletta Leotta: “Come mai tutta questa cellulite e questo grasso sui social non c’è?”

Fabrizio Corona e la foto in costume di Diletta Leotta

Fabrizio Corona attacca Diletta Leotta pubblicando una foto della giornalista in costume evidenziandone alcuni aspetti fisici.

La conduttrice di Dazn, infatti, è stata di recente a Ibiza per trascorrere qualche giorno di relax insieme al suo compagno, il calciatore Loris Karius, così come dimostrano anche alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Ed è proprio ad Ibiza che è stata scattata l’istantanea pubblicata su Telegram da Fabrizio Corona, che ha aggiunto un commento sicuramente poco garbato.

“La showgirl e conduttrice più famosa d’Italia – ha scritto l’ex paparazzo – sui social si mostra sempre perfetta, senza cellulite, senza imperfezioni. Abbiamo scoperto che è abile con i filtri e Photoshop invece di mostrarsi per come si è”.

“Nonostante il quinto mese di gravidanza, Diletta Leotta su Instagram appare sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare o allo stadio” ha scritto Fabrizio Corona postando la foto “rubata” della giornalista in costume.

“L’abbiamo acchiappata con Loris Karius ad Ibizia. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso in eccesso, su Instagram non c’è. Ricordatevi: Instagram non è la realtà”.

Il commento di Fabrizio Corona è apparso a molti utenti fuori luogo dal momento che la giornalista è al quinto mese di gravidanza, motivo per cui il suo fisico potrebbe subire dei cambiamenti, oltre ad essere un vero e proprio attacco di body shaming.