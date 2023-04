Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano in famiglia la gravidanza e svelano il sesso del bebè | VIDEO

Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebè | VIDEO

Pasqua in famiglia per Diletta Leotta e Loris Karius, che ne hanno approfittato per svelare il sesso del bambino che la conduttrice di Dazn ha annunciato di aspettare.

“Sorpresa di Pasqua” ha scritto sul suo profilo Instagram Diletta Leotta che ha postato una serie di foto e un video della loro giornata di festa.

Il rosa sulle decorazioni della torta e il colore dei palloncini confermano il sesso del nascituro: si tratta di una femminuccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta aveva annunciato la sua gravidanza sempre sui social postando un video in cui si vedevano la giornalista di Dazn e il portiere del Newcastle mentre si scambiavano delle tenere effusioni con la reporter visibilmente emozionate.

Il filmato aveva raccolto numerosi like e commenti, inclusi quelli, ormai immancabili per ogni personaggio noto, degli haters che hanno accusato la coppia di conoscersi da troppo poco tempo per concepire un bambino.

Diletta Leotta dovrebbe essere intorno al quinto mese di gravidanza: la figlia della giornalista e dell’ex portiere del Liverpool, che secondo alcuni rumors starebbe cercando una squadra in Italia per stare vicino alla sua amata, dovrebbe quindi nascere ad agosto.