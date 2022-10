Chi è Loris Karius, la nuova fiamma di Diletta Leotta

Dopo la fine della storia con l’attore Can Yaman, la bella e affascinante conduttrice di DAZN Diletta Leotta avrebbe una nuova fiamma. Secondo quanto riferito dal settimanale Gente avrebbe iniziato una relazione con Loris Karius. Portiere di 29 anni attualmente in forza al Newcastle, ma in passato ha giocato con il Liverpool. Nella finale di Champions League 2017-2018 si rese popolare in negativo quando il Real Madrid sconfisse per 3-1 la sua squadra. In quella partita, nel tentativo di effettuare un rilancio con le mani provocò il gol dell’1-0, poi si fece sorprendere da un tiro da lontano di Gareth Bale, che segnò la rete del definitivo 3-1.

Loris Karius ha 29 anni ed un portiere di calcio di nazionalità tedesca. Di lui si ricorda soprattutto la sua prestazione negativa nel 2018 a Kiev durante la finale di Champions League persa 3-1 dal suo Liverpool contro il Real Madrid.

Il portiere dei Reds era stato sfortunato protagonista di due errori gravi che avevano consegnato la Coppa dalle grandi orecchie ai Blancos. “La squadra ha perso per colpa mia. Mi dispiace per il club, per tutti. Se potessi tornare indietro…”, aveva detto Karius subito dopo la partita.

Dopo quella finale, Karius ha giocato in prestito per due anni al Besiktas dove, come se non bastasse, è entrato in conflitto con il club turco a causa di una serie di mancati pagamenti. Poi, si è trasferito sempre in prestito all’Union Berlino per poi fare ritorno al Liverpool. Dopo che si è concluso il contratto con i Reds, oggi si trova sempre in un club inglese: il Newcastle.