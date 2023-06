La bomba di Fabrizio Corona: “Paolo Bonolis tradito da Sonia Bruganelli con un collega famoso”

La bomba di Fabrizio Corona: “Paolo Bonolis tradito da Sonia Bruganelli”

Anche Fabrizio Corona commenta la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli lanciando una clamorosa indiscrezione sulla ormai ex coppia.

Sul suo canale Telegram, infatti, l’ex paparazzo ha rivelato di avere una notizia esclusiva riguardante un presunto tradimento da parte dell’imprenditrice che sarebbe avvenuto ormai vent’anni fa.

Fabrizio Corona commenta la separazione tra i due spiegando che ad oggi nel mondo dello spettacolo vige l’ipocrisia, ma “io vi racconterò la verità e i retroscena dello showbiz”.

Poi la bomba: “Quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso”.

“Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo – aggiunge l’ex paparazzo allargando il discorso anche ad altri personaggi noti – Dagospia ha dato la notizia della separazione mesi fa. E loro per non perdere esclusiva, hanno denunciato il sito ed hanno negato tutto. Proprio come avevano negato Francesco Totti e Ilary Blasi”.

“Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c’ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci” conclude Corona.