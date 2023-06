Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli divorziano: il commento di Laura Freddi

Per una strana coincidenza del destino, Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis, si è ritrovata a commentare in diretta tv la notizia del divorzio tra il conduttore e Sonia Bruganelli, annunciata dalla coppia nella giornata di martedì 6 giugno.

Laura Freddi, infatti, era ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, quando la presentatrice ha per l’appunto letto la notizia della separazione tra Bonolis e Bruganelli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la separazione, Laura Freddi: “Mi dispiace” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/0KMa8qY63W — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) June 6, 2023

Gossip / Botta e risposta social tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi: il motivo è Paolo Bonolis

“So che tu sei stata anche sua fidanzata” ha dichiarato Serena Bortone a Laura Freddi chiedendole un commento sulla vicenda.

“Ero una ragazzina – ha replicato Laura Freddi – loro sono due persone cosi intelligenti, hanno una complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per anni”.

“Credo che dovranno proteggere la loro famiglia e credo che questa sia la cosa più importante. Mi dispiace, sai? Conosco da tanti anni Paolo, ho iniziato a conoscere anche Sonia negli ultimi anni: c’è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace. Come ogni coppia che si separa lascia un po’ di amaro in bocca. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.