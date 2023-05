Botta e risposta social tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi: il motivo è Paolo Bonolis

Botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi su Paolo Bonolis

Botta e risposta social tra Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Laura Freddi, ex compagna del conduttore.

Le due hanno battibeccato proprio a causa del presentatore. Nella mattinata di domenica 21 maggio, infatti, Laura Freddi ha postato sul suo profilo Instagram uno stralcio di una sua intervista in cui parlava, tra le altre cose, anche della sua relazione con Paolo Bonolis.

“Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo” ha dichiarato Laura Freddi.

Poco dopo, l’intervista è stata postata tra le stories Instagram di Sonia Bruganelli, che ha così commentato: “Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”.

A stretto giro è arrivata la contro-replica di Laura Freddi che ha scritto: “Basta non se ne può più. Ma chi l’ha mai raggiunto il successo, magari!”.