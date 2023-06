Tante voci nelle scorse settimane, poi le smentite. Ora l’annuncio ufficiale. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si separano. La notizia viene data dai diretti interessati con un’intervista a Vanity Fair: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. Da tempo si faceva insistente la voce di una crisi tra i due, come anticipato da Dagospia.

La coppa però aveva prontamente smentito con un video, parlando di “fregnacce”. Eppure i segnali del fatto che qualcosa non andava più come prima erano evidenti, a cominciare da Bruganelli che aveva raccontato di vivere in una casa diversa da quella in cui risiede il marito. “Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”, ha spiegato l’opinionista del Grande Fratello.

“Ci sono parti di Paolo che sento saranno mie per sempre: 26 anni di vita insieme sono irripetibili. Ma non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”, un amore che dunque si è trasformato nel tempo, spiega Bruganelli. “Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, aggiunge Sonia.

Accettare questo per Bonolis non è stato facile: “Ero dispiaciuto. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”. Eppure la coppia aveva scelto di smentire categoricamente lo scoop dei mesi scorsi di Dagospia: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”, ha spiegato il conduttore.

Sonia Bruganelli ha spiegato che non era ancora il momento di annunciare la separazione: “Volevamo riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”. Ora che il matrimonio è giunto al capolinea, non intendono discutere su questioni economiche. “Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo”. A differenza quindi di un’altra separazione illustre come quella tra Totti e Ilary Blasi.

“Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”, ha aggiunto ancora Bruganelli. “Per me, però, vale ancora quello che dice la canzone di Califano: “Non escludo il ritorno””, dice ancora l’opinionista.

“L’amore è complesso, si trasforma, non è solo “daje de tacco e daje de punta”. Spero di ritrovarlo il prima possibile. Probabile che se torni mi trovi occupato, ma tu bussa lo stesso”, ribatte il conduttore. Entrambi si augurano di non essere mai gelosi qualora dovessero nascere nuove relazioni. “È impossibile mettere delle definizioni a quello che sarà. Spero solo che non ci siano odi, rancori, interferenze nelle scelte altrui. Quando si mette un punto, si inizia un nuovo capoverso. E nessuno del capoverso precedente può pretendere l’esatta coniugazione dei verbi e la declinazione delle parole”, ha aggiunto Bonolis.

“Si può collaborare anche quando le cose cambiano. Però non credo di lavorare ancora a lungo”, ha aggiunto lui. “Ci salutiamo e ci diamo il buongiorno baciandoci ancora adesso. L’ultimo bacio passionale, però, non me lo ricordo”.