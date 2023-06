“Si sono rotti i co***oni”: Paolo Bonolis parla della separazione da Sonia Bruganelli | VIDEO

Paolo Bonolis parla della separazione con Sonia Bruganelli | VIDEO

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione dopo più di 10 anni di matrimonio: la coppia ha parlato della loro decisione in una lunga intervista su Vanity Fair, di cui è stato proposto anche un estratto video pubblicato su Instagram.

Alla domande del giornalista su come siano andate le cose, Sonia Bruganelli risponde: “Ma come è andata? È andata che abbiamo vissuto tanto insieme, continuiamo a vivere insieme ed è andata che due persone si parlano e si dicono anche quelle che possono essere proiezioni di vita diverse. È andata così, come va in tantissime coppie”.

Paolo Bonolis, invece, spiega: “Per qualche tempo Sonia ha avuto difficoltà a vivere una situazione che non era più la sua. Ha cercato di forzarla, e in questo le devo fare i complimenti, finché ha capito che era inutile forzare qualcosa di non formabile, mi ha parlato, mi ha spiegato e non ho potuto che dover capire”.

“Ma in questo senso che cos’è che si era rotto?” chiede l’intervistatore con Paolo Bonolis che risponde con una battuta: “I co***oni, io”.