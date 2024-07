Corona lancia l’ennesima stoccata a Chiara Ferragni: “Non ha più niente da raccontare, è una donna finita”

Fabrizio Corona contro Chiara Ferragni: “È una donna finita”

Fabrizio Corona lancia l’ennesima stoccata contro Chiara Ferragni: secondo l’ex paparazzo, infatti, l’influencer è una “donna finita” che “non ha niente da raccontare”.

Ospite del podcast Gurulandia, l’ex paparazzo ha dichiarato: “Credo che lei stia davvero male. Credo che il suo ruolo di madre non potrà mai essere come prima. Pensa i problemi che hanno adesso Leone e Vittoria”.

“È oggettivamente una donna finta. L’inchiesta l’ha danneggiata da un punto di vista lavorativo, economico e contrattuale. La vediamo che è andato con l’aereo normale al matrimonio di Diletta Leotta. Lei ha iniziato a capire che deve limitare le spese” ha aggiunto Fabrizio Corona.

“Se tu analizzi il suo Instagram da dicembre a oggi non c’è contenuto – ha continuato l’ex paparazzo – Non c’è una cosa interessante. Tolti i figli, non ha più niente da raccontare. La prima cosa che dovrebbe fare è ripartire raccontando la sua storia al pubblico. Ammettendo gli errori. Io sono sicuro che quello che è stato fatto dalla Ferragni non è stato fatto intenzionalmente. Lei deve raccontare la sua storia mettendosi a nudo. Reagisci perché oppure sei finita”.

Corona, poi, ha parlato anche dell’ex marito Fedez affermando: “È lunatico. Lui è una persona problematica con tanti problemi personali ed è molto solo. Io l’ho criticato in tutto quello che ha fatto. Lui ha la sindrome di Peter Pan basta guardare la casa che ha fatto. Lui se non si mette sulla retta via tra un anno ce lo dimentichiamo. Con una differenza: la Ferragni ha una famiglia che la supporta, lui tra cinque anni è a rischio suicidio”.

Sull’operazione commerciale che Fedez ha stretto con OnlyFans, invece, Corona ha rivelato di aver fatto i complimenti di persona al cantante: “È stata un’operazione strategica. Lui è stato l’unico artista in Italia a fare un post condiviso con OnlyFans. Non l’ha fatto lui ma l’ha fatto l’alter ego di Fedez. Io gli ho detto che ha fatto bene perché è la prima piattaforma dove si possono vendere contenuti e video (non per forza sessuali). Io molte cose le so, loro ci usavano perché facevano numeri. La Ferragni credo che lei stia davvero male. Credo che il suo ruolo di madre non potrà mai essere come prima. Pensa i problemi che hanno adesso Leone e Vittoria”.