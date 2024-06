Fedez sbarca su OnlyFans: il rapper spiega sui social quali contenuti pubblicherà

Fedez sbarca su OnlyFans: il rapper spiega quali contenuti pubblicherà

Come anticipato da Giuseppe Cruciani in una puntata del programma radiofonico La Zanzara, Fedez ha aperto un suo canale Onlyfans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

Ad annunciarlo è stato lo stesso rapper in un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato anche perché ha aperto il canale e quali contenuti vi pubblicherà.

“Questo bel ragazzone è arrivato su OnlyFans” scrive Fedez scherzando e pubblicando alcune foto in cui indossa un costume dal fisico scultoreo.

Il cantante, quindi, spiega: “Petto peloso da far sognare, i suoi addominali per farvi grattugiare il grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans. E invece no! userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Come prima cosa, il cantante, offrirà contenuti esclusivi sul backstage del video di Sexy Shop, il brano che Fedez ha realizzato in collaborazione con Emis Killa.