Dal jet privato al volo low cost: l’ultima trovata social di Chiara Ferragni si rivela un boomerang

Dal jet privato al volo low cost: l’ultima trovata social di Chiara Ferragni

Continua il periodo no per Chiara Ferragni: l’influencer, che si è fatta immortalare a bordo di un volo low cost, è stata infatti aspramente criticata da numerosi utenti.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha partecipato all’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro a Palma di Maiorca. Tra gli scatti postati sul suo profilo Instagram c’erano anche quelli che ritraevano Chiara Ferragni a bordo di un volo EasyJet, nota compagnia low cost.

La decisione di farsi immortalare a bordo dell’aereo, però, non è piaciuta ai follower. Se molti hanno sottolineato come la scelta di volare in economy sia l’ennesima dimostrazione della sua “caduta imprenditoriale”, sono numerosi gli utenti che la ritengono una presa in giro.

L’accusa che viene fatta alla Ferragni, infatti, è quella di aver pianificato una strategia social volta a recuperare parte della credibilità persa in seguito al Pandoro-gate.

Nonostante la chiusura dei negozi e degli uffici, e le spese da affrontare, infatti, Chiara Ferragni è perfettamente in grado di affittare un jet privato così come d’altronde ha sempre fatto così come dimostravano le tante foto postate in passato dall’influencer.

Ci tengo a precisare che il volo non era assolutamente un adv, lei si e semplicemente scattata una foto e in background c’era il logo Easy Jet. Probabilmente il genio della comunicazione credeva che mostrarsi su un volo di linea l’avrebbe resa più “relatable” pic.twitter.com/7nSmj2SbKi — ADTOOMUCH💌 (@adtoomuch) July 10, 2024

E c’è anche chi non ha potuto non notare quanto la decisione della Ferragni si sia rivelata non solo un boomerang per la stessa influencer ma anche per la compagnia aerea.

Nonostante non si trattasse di un adv, ovvero di un contenuto sponsorizzato, numerosi follower hanno scritto sulla pagina Instagram di EasyJet lasciando commenti contro Chiara Ferragni e la stessa compagnia aerea.