Fabio Volo parla prima volta della separazione: “Se non ti senti più vivo devi lasciarti e dire tutto ai figli”

Fabio Volo parla per la prima volta della separazione dalla moglie Johanna Maggy in un’intervista a Repubblica. L’attore e scrittore è ormai single da due anni ma vive vicino alla ex compagna, con la quale ha avuto due figli e con cui è in ottimi rapporti. I due sono a stretto contatto proprio per organizzare la vita della famiglia e condividere la custodia dei figli.

“I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei”, ha raccontato Volo. Nell’intervista lo speaker radiofonico nega di avere una nuova relazione o di aver tradito Maggy e racconta delle motivazioni che lo hanno spinto a separarsi dalla compagna e dell’importanza di dire la verità ai figli.

“Johanna e io non è che non ci amiamo più perché non stiamo più insieme. Se nella relazione le due persone non tirano fuori la parte migliore dell’altro, possono o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi “continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto. Sarei rimasto con Johanna tutta la vita se fosse andata bene, non sono ‘contro la coppia’, non faccio piani, ma se lì dentro non c’è qualcosa che mi tiene vivo, non posso andare avanti”, ha detto.

Secondo Volo è proprio per il bene dei figli che bisogna lasciarsi, invece – al contrario – di continuare a stare insieme solo per loro, come accade a molte coppie in crisi. “Meritano la verità, e se tu, che sei la persona che stimano di più, gli dici delle bugie, dopo li mandi nel mondo e loro diranno: se mio padre mi ha mentito, se mia madre mi ha mentito, allora perché devo fidarmi di questa persona?”.