Fabio Volo si scaglia contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio”

Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio”

“Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri”. Fabio Volo, durante la sua trasmissione radiofonica Il Volo del mattino, attacca Fedez che qualche sera fa a bordo della sua Lamborghini e in diretta sul suo canale Twitch ha regalato 5 mila euro a cinque persone (sconosciute) in difficoltà per il Covid. Fondi raccolti grazie alla generosità dei suoi fan.

Il gesto di Fedez ha scatenato diverse critiche alla quali si è unito anche Fabio Volo. In radio l’attore e conduttore ha commentato: “Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina a un certo una signora dice “Fabio Volo non fai una storia mentre dai i soldi” questi argomenti mi fanno andare fuori di testa la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio!”. E conclude: “Alla fine dico sempre quello che dico, chi è d’accordo bene, altrimenti pazienza“.

