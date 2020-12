La durissima risposta di Fedez a Fabio Volo: “Ti spiego perché non ho fatto beneficenza in silenzio”

Dopo le critiche di Fabio Volo per la beneficenza, Fedez risponde

Fedez risponde a Fabio Volo che questa mattina, durante la sua trasmissione radiofonica Il Volo del mattino, lo aveva criticato per aver fatto beneficenza mostrando in una diretta social la consegna dei soldi a cinque persone in difficoltà per il Covid a bordo della sua Lamborghini. “Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri. La beneficenza si fa in silenzio”, ha detto Fabio Volo in radio riferendosi al marito di Chiara Ferragni.

Ma la risposta di Fedez non si è fatta attendere: “Visto che oggi Fabio Volo mi ha giustamente criticato per questa polemica, vorrei invitarlo a partecipare a questa iniziativa che non gli sarà purtroppo arrivata all’orecchio, a cui hanno aderito tantissimi suoi colleghi e a cui io in questo caso ho messo sì mano al mio portafoglio e ho donato 100mila euro di tasca mia. Non lo avrei voluto dire, ma visto che Fabio Volo si è sentito in dovere di dire che avrei dovuto utilizzare i miei soldi, faccio veramente questa cosa poco elegante di dire quanto ho donato perché sono una merda. Caro Fabio Volo, ci tengo anche a spiegarti perché questa iniziativa non è il classico caso della beneficenza che si fa ma non si dice, perché in questo caso noi, palesando a tutti quello che stavamo facendo, siamo riusciti a coinvolgere brand e aziende in modo tale da aggiungere una cifra che da soli non avremmo mai ottenuto. Mi sarebbe piaciuto averti al mio fianco in questa bella cosa, piuttosto che stare a dibattere con te su una polemica del cazzo. Ma va bene, prendiamola costruttiva”.

