Emma Marrone torna su Instagram, il messaggio che commuove i fan

Emma Marrone è tornata a farsi sentire. La cantante ha pubblicato una Story su Instagram per comunicare a tutti i suoi fan la sua gratitudine per l’affetto e la vicinanza che ha ricevuto in queste settimane difficili, dopo l’annuncio della sua malattia.

Appena una settimana fa, infatti, Emma aveva pubblicato la foto del braccialetto d’ospedale finalmente tolto, a dimostrazione dell’ottima riuscita dell’intervento a cui si era dovuta sottoporre. Nella giornata di oggi, domenica 5 ottobre 2019, la cantante ha deciso di pubblicare sui social un video di un concerto di Radio Italia tenutosi a Malta, a cui avrebbe dovuto partecipare insieme a tanti altri colleghi.

Nella storia Instagram si vede un cartellone dei fan con su scritto “Forza e coraggio, Emma, la big family è dalla tua parte”. Un messaggio d’affetto che deve aver commosso Emma Marrone, la quale ha deciso di condividere questo scatto sui social aggiungendo un cuore.

Tanti d’altronde i fan ma anche la gente comune che ha appreso con preoccupazione la notizia della malattia di Emma. Per ora, dopo l’operazione, il peggio sembra essere passato, a ovviamente ci vorrà ancora tempo e una certa riabilitazione per riprendersi completamente.

Emma registra un milione di ascolti su Spotify

Tanti anche i colleghi di Emma che le hanno dimostrato vicinanza. “Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni”, ha detto la sua cara amica Alessandra Amoroso. Anche la conduttrice del concerto di Radio Italia Live Manola Moslehi ha dimostrato grande partecipazione, gridando dal palco: “Emma ti vogliamo bene”.

Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica: “Ho un problema di salute, mi fermo”

Maria De Filippi e la lettera a Emma Marrone: “Non avere paura ci sarò sempre, ti voglio un bene dell’anima”