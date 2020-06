Emily Ratajkowski diventa bionda | FOTO e VIDEO

Un cambio di look clamoroso quello di Emily Ratajkowski, che di certo non poteva passare inosservato da parte dei tanti fan che la seguono su Instagram. La super modella statunitense ha infatti deciso di farsi bionda, dando vita così ad un evidente rinnovamento della sua immagine. Per farsi i capelli biondi Emily Ratajkowski, in qualità di testimonial ufficiale da tre anni, si è affidata al marchio professionale per la cura dei capelli Kérastase.

