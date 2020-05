Emily Ratajkowski sta scrivendo un libro: parla di femminismo e dell’immagine di sé

Emily Ratajkowski sta scrivendo un libro

La bellissima modella statunitense Emily Ratajkowski sta scrivendo un libro. A rivelarlo è stata lei stessa dal suo popolare profilo Instagram Emrata (da oltre 26 milioni di follower). In queste settimane di quarantena la 28enne ha raccontato ai fan di avere iniziato a scrivere un saggio che parla di femminismo, dell’immagine di sé e dell’accettazione del proprio corpo.

Il libro di Emily Ratajkowski è una sorta di raccolta di brevi saggi. Nel corso dell’intervista rilasciata a British GQ la modella ha dichiarato: “Ho scritto circa una decina di saggi. Sto cercando di perfezionarli; questa è stata una delle mie attività principali durante l’isolamento”. Isolamento dovuto all’emergenza Coronavirus che la 28enne sta trascorrendo insieme al marito Sebastian Bear-McClard (qui un suo profilo). Emily ha spiegato che la scrittura è stata per lei “l’unico aspetto derivante del Coronavirus interessante”.

E ancora: “È come se fosse un libro di memorie, ma con forti pensieri politici. Sto cercando di usare la mia esperienza come modella: una persona che ha capitalizzato la propria immagine, ma che allo stesso tempo è vittima di quella stessa immagine. È complicato”. “Sto osservando tutto ciò attraverso una prospettiva femminista e sto solo cercando di decifrare alcune delle risposte”, ha aggiunto la modella.

“Avevo programmato di prendermi fino a metà aprile per correggere questi testi – ha spiegato – Ho 160 pagine, tutte in bozza. Ho un agente e sto esaminando i suoi appunti e suggerimenti. Tutto ciò di cui avevo bisogno era non avere distrazioni e ho promesso a me stessa che avrei detto a tutti di lasciarmi lavorare finché non finivo. E ce l’ho fatta”, ha concluso Emily Ratajkowski.

Non è stata data alcuna notizia in merito alla casa editrice che pubblicherà il libro della modella e non si è parlato nemmeno di una possibile data di uscita.

Leggi anche: 1. Emily Ratajkowski posta una foto con i peli sotto le ascelle: “Le donne hanno il diritto di scegliere come vogliono essere” / 2. La foto di Emily Ratajkowski 14enne: “La dimostrazione che non sono rifatta”/ 3. Emily Ratajkowski, la confessione: “La mia immagine sexy non mi rappresenta, la uso per sopravvivere”

Potrebbero interessarti Che cos’è la privacy? La risposta in un video Cannavacciuolo riapre il ristorante (ma solo d’asporto): ecco quanto costa il menù take away dello chef David Beckham è quasi calvo: la foto fa il giro del web