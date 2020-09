Elettra Lamborghini a Gardaland senza mascherina, l’accusa del web. Lei sbotta: “Siete delle serpi”

Elettra Lamborghini a Gardaland senza mascherina, il web insorge e lei sbotta: “Siete delle serpi”

Elettra Lamborghini nuovamente nell’occhio del ciclone. Ad indignare il web questa volta sono state alcune Instagram Stories in diretta dal parco divertimenti di Gardaland, dove l’ereditiera si è recata per registrare un programma. I fan l’accusano di aver trasgredito le regole anti-Covid, poiché al parco divertimenti non è parsa indossare la mascherina. “Il virus vi ha trasformato in un covo di serpi”, ha tuonato l’ereditiera. “Che nessuno si permetta di dire niente. Ho avuto per tutto tempo la mascherina. A tutte le persone che lavorano nel programma hanno fatto il tampone e non ho fatto foto con nessun fan”.

Poi, a rincarare la dose, Elettra ha spiegato: “Mi sposo a brevissimo ed è nel mio interesse non avere contatti pericolosi con nessuno in questo periodo. Ormai sembra diventato il Grande Fratello con tutti questi occhi puntati addosso. Questo coronavirus vi ha reso cattivi da fare schifo”.

Il matrimonio si terrà il 6 settembre e, per l’occasione, l’ereditiera ha spiegato che le amiche che parteciperanno all’addio al nubilato dovranno presentarsi alla festa con l’esito del test (ovviamente negativo). Inoltre, la cantante ha chiesto al resort che ospiterà la cerimonia di fare il tampone a tutto lo staff.

