Caterina Balivo a Santamaria: “Ho visto un via vai di donne a casa tua”. La reazione di Francesca Barra

Vieni da Me, Caterina Balivo con Claudio Santamaria e Francesca Barra

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono stati ospiti di Caterina Balivo a Vieni Da Me. La conduttrice durante il collegamento ha lanciato una frecciatina all’attore romano scatenando la reazione della moglie. Caterina Balivo ha infatti svelato un fatto del tutto inedito sul passato di Claudio Santamaria.

“Qualche anno fa – racconta Caterina Balivo – io e Claudio abitavano nello stesso palazzo. Un ex convento vicino San Pietro. E mi ricordo un gran via vai…”. Lui non coglie subito la frecciatina e risponde: “Sì, in quella zona c’era un gran via vai di turisti”. Caterina allora ci riprova “maliziosa”: “Non nella zona, nel palazzo ricordo un via vai di ‘turiste’…”.

“Che dici? Ero un solitario…”, risponde ridendo Claudio Santamaria. Francesca Barra a quel punto interviene nella discussione e dice: “Non ho una gelosia retroattiva, sono contenta che abbia fatto tanto ‘turismo’, perché si è fermato poi solo con me”. Caterina Balivo non contenta rincara la dose con una nuova battuta: “Comunque era un ex convento e io vi giuro che qualche rumore la notte lo sentivo… Secondo me qualche suora c’era rimasta…”. Francesca Barra chiude con ironia: “Pure con le suore sei stato?”.

Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono sposati la prima volta negli Stati Uniti nel novembre 2017 per poi riconfermare la promessa d’amore a Policoro, in provincia di Matera, Basilicata.

