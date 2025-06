“Clara non è più fidanzata”: l’indiscrezione bomba dopo le voci sul presunto flirt con Fedez

Clara non sarebbe più fidanzata con Jacopo Neri ma Fedez non c’entrerebbe nulla. A lanciare l’indiscrezione bomba è la giornalista Grazia Sambruna che su MowMag scrive: “Clara si sarebbe lasciata, da circa tre settimane, col fidanzato storico Jacopo Neri, dopo due anni di relazione. Ma Fedez non c’entrerebbe assolutamente nulla in questa separazione, anzi…”. La cantante, infatti, avrebbe perso la testa per uno dei ballerini del corpo di ballo che lei troverebbe “molto bono”. Nei giorni scorsi si era parlato spesso di un possibile flirt tra i due cantanti, che hanno collaborato alla hit estiva Scelte stupide, con la foto di un presunto bacio tra i due pubblicata su Chi che aveva mandato su tutte le furie Clara, la quale sui social aveva scritto: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto INVENZIONI. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”.

Ad alimentare le indiscrezioni era stato anche un video, registrato durante una live con i creators Rosso e Ash, in cui era stato chiesto a entrambi: “Siete fidanzati?”. Poi, uno dei creators aveva chiesto a Clara: “Tu sei fidanzata?”. La cantante, però, non ha risposto mentre è stato Fedez a toglierla dall’imbarazzo rispondendo con un perentorio: “Ma fatti i cazzi tuoi”. Fino a poco tempo fa, comunque, Clara risultava fidanzata per l’appunto con Jacopo Neri. Classe 1999, si sa che vive a Milano e che in passato ha giocato a basket. Non è chiaro, però, quale sia il suo lavoro né se abbia a che fare con il “mondo” di Clara, ovvero la musica o lo spettacolo. In un’intervista a RadioDeejay, Clara raccontò di aver conosciuto il suo fidanzato in un momento particolare della sua vita: “Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”.