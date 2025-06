Attimi di imbarazzo per Clara e Fedez i quali sono stati chiamati a commentare le voci secondo le quali i due sarebbero fidanzati. I due cantanti, che hanno collaborato al singolo Scelte stupide, sono da alcune settimane al centro del gossip per la loro intesa sul palco. Motivo per cui, durante una live con i creators Rosso e Ash, è stato chiesto a entrambi: “Siete fidanzati?”. Poi, uno dei creators ha chiesto a Clara: “Tu sei fidanzata?”. La cantante, però, non ha risposto mentre è stato Fedez a toglierla dall’imbarazzo rispondendo con un perentorio: “Ma fatti i cazzi tuoi”. Un siparietto che non ha fatto altro che alimentare ulteriori indiscrezioni sul conto dei due.

Fino a poco tempo fa, Clara risultava fidanzata con Jacopo Neri. Classe 1999, si sa che vive a Milano e che in passato ha giocato a basket. Non è chiaro, però, quale sia il suo lavoro né se abbia a che fare con il “mondo” di Clara, ovvero la musica o lo spettacolo. In un’intervista a RadioDeejay, Clara raccontò di aver conosciuto il suo fidanzato in un momento particolare della sua vita: “Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”.