Sanremo 2025, chi è Jacopo Neri, il fidanzato di Clara

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025 c’è anche Clara, in gara con il brano Febbre: ma chi è il fidanzato della cantante?

Si chiama Jacopo Neri, ha 25 anni e fa coppia con l’interprete da circa due anni. Il ragazzo, così come Clara, è molto riservato e sono poche le informazioni che si hanno su di lui.

Classe 1999, si sa che vive a Milano e che in passato ha giocato a basket. Non è chiaro, però, quale sia il suo lavoro né se abbia a che fare con il “mondo” di Clara, ovvero la musica o lo spettacolo.

I due, oltre allo scorso Festival di Sanremo, sono apparsi in coppia al Festival del Cinema di Venezia lo scorso agosto così come testimoniano le foto pubblicate sui profili social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JACOPO NERI (@_jacoponeri_)

Chi è il fidanzato di Clara

In un’intervista a RadioDeejay, Clara raccontò di aver conosciuto il suo fidanzato in un momento particolare della sua vita: “Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JACOPO NERI (@_jacoponeri_)

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.