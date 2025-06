Il paparazzo che ha immortalato il presunto bacio tra Fedez e Clara, poi pubblicato su Chi, conferma la versione originaria, nonostante la smentita della cantante. Il fotografo, proprio sul settimanale diretto da Massimo Borgnis, infatti, afferma: “Quello che ho fotografato è un bacio. Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appicciati”. E ancora: “Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a Clara. Sono arrivate alcune persone a dirci di andare via ma loro due hanno continuato, soprattutto lui, a cercarsi”. Il fotografo, quindi, racconta come è terminata la serata: “Mentre erano al bancone con altre persone e si stavano salutando, ho visto che erano molto vicini. Così ho preso la macchina fotografica e ho ricominciato a scattare. Dovrebbero ringraziarmi, sembrava che volessero solo quello”.

La foto del presunto bacio aveva mandato su tutte le furie Clara che sui social aveva scritto: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto INVENZIONI. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”. I due cantanti, che hanno collaborato al singolo Scelte stupide, sono da alcune settimane al centro del gossip per la loro intesa mostrata sul palco. Ad alimentare le indiscrezioni era stato un video, registrato durante una live con i creators Rosso e Ash, in cui era stato chiesto a entrambi: “Siete fidanzati?”. Poi, uno dei creators aveva chiesto a Clara: “Tu sei fidanzata?”. La cantante, però, non ha risposto mentre è stato Fedez a toglierla dall’imbarazzo rispondendo con un perentorio: “Ma fatti i cazzi tuoi”.

Fino a poco tempo fa, Clara risultava fidanzata con Jacopo Neri. Classe 1999, si sa che vive a Milano e che in passato ha giocato a basket. Non è chiaro, però, quale sia il suo lavoro né se abbia a che fare con il “mondo” di Clara, ovvero la musica o lo spettacolo. In un’intervista a RadioDeejay, Clara raccontò di aver conosciuto il suo fidanzato in un momento particolare della sua vita: “Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”.