Chiara Ferragni risponde a una domanda sulla villa a Como

Chiara Ferragni torna a parlare di Villa Matilda, la dimora sul lago di Como acquistata insieme a Fedez nel gennaio 2023 e attualmente in vendita.

Nei giorni scorsi si era vociferato di una possibile vendita della villa, notizia poi smentita sia dalla mamma di Fedez che dall’ufficio stampa del cantante: “Villa Matilda non è stata ad oggi venduta. È sul mercato solo da fine maggio / inizio giugno 2024, non da un anno. Il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni”.

Ora, anche Chiara Ferragni, seppur indirettamente, è tornata a parlare di quella che una volta era anche la sua villa. Una follower, infatti, le ha chiesto: “Che fine ha fatto la bella casa che avevi sul lago di Como?”.

L’influencer, quindi, ha così risposto: “Era la casa del mio ex marito e la sta vendendo”. In base all’accordo di separazione, formalizzato dal Tribunale di Milano, infatti, la dimora è stata assegnata a Fedez con il ricavato della vendita, dunque, che andrà interamente al rapper.

La villa a tre piani, che si trova nel Comune di Pognana Lario, è di circa 1000 metri quadrati e comprende anche una piscina a sfioro sul lago. Oltre a offrire una vista mozzafiato sul Lago di Como, vanta arredi di lusso.