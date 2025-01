La mamma di Fedez contro i giornalisti: “Quando imparerete a verificare le notizie”

La mamma di Fedez contro i giornalisti: ecco che cosa ha scritto

Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, si scaglia contro i giornalisti in merito alla notizia della vendita di Villa Matilda, la dimora sul lago di Como acquistata dai Ferragnez nel gennaio 2023.

In una stories postata sul suo profilo Instagram, infatti, la madre del rapper ha pubblicato un articolo di giornale del Corriere della Sera, che parlava per l’appunto della vendita della villa, scrivendo: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”.

Secondo Annamaria Berrinzaghi, dunque, le cose non starebbero esattamente come raccontate. Non è chiaro, però, se la mamma di Fedez si riferisca alla vendita vera e propria, alla cifra eventualmente pattuita o al fatto, così come era stato rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, che il ricavato dell’eventuale vendita sarebbe andato interamente a Fedez.