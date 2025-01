L’ufficio stampa di Fedez smentisce la vendita di Villa Matilda: “Proposte da oltre dieci milioni”

L’ufficio stampa di Fedez smentisce la vendita di Villa Matilda

Villa Matilda, la dimora dei Ferragnez che si trova sul lago di Como, non è stata venduta e appartiene ancora a Fedez: a smentire la vendita, infatti, è stato l’ufficio stampa del cantante.

Nei giorni scorsi il giornalista Gabriele Parpiglia aveva rivelato che la mega-villa era stata venduta a un facoltoso inglese per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

L’ufficio stampa del rapper, però, ha ora smentito la notizia: “Villa Matilda non è stata ad oggi venduta. È sul mercato solo da fine maggio / inizio giugno 2024, non da un anno. Il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni”.

La notizia era già stata smentita da Annamaria Berrinzaghi, mamma e manager di Fedez, che in una stories sul suo profilo Instagram si era scagliata contro i giornalisti scrivendo: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”.